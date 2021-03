Diritti Tv Serie A, Caressa: “I tifosi vedranno Diletta Leotta, ci guadagnano”

Fabio Caressa, giornalista di 'Sky Sport', ha ricevuto il Tapiro d'Oro a causa dei diritti tv acquistati da DAZN. La battuta su Diletta Leotta

Dopo 18 anni arriva la svolta epocale nel mondo della Serie A: Sky ha perso i diritti a favore di DAZN, che ha acquistato l'intero pacchetto della Serie A. In seguito a questa notizia, Striscia La Notizia ha intercettato Fabio Caressa per commentare la notizia. Il giornalista della nota Pay Tv, a questo punto, ha commentato il tutto con una simpatica battuta riguardante Diletta Leotta, conduttrice di DAZN: "Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile. I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato…". Arriva la decisione sulla squalifica di Rebic: c'è l'ufficialità