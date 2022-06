Diritti tv, il Milan è solo al terzo posto per gli incassi: i dettagli

Pubblicati gli incassi delle 20 squadre di Serie A dovuti alla ripartizione dei diritti tv: solo terzo posto per il Milan campione d'Italia. Dai dati diffusi da 'La Gazzetta dello Sport' si evince come l'Inter sia in testa con 84,2 milioni di euro, seguita dalla Juventus con 77,9 milioni. Sul podio, come detto, anche il Milan. Per i rossoneri sono 77,8 milioni di euro. I ricavi derivano da una parte fissa di 23,5 milioni di euro (uguale per tutte le 20 squadre di Serie A), dalle presenze dei tifosi allo stadio, dalla storia del club, dai risultati degli ultimi 5 anni e dalla classifica del campionato 2021-2022.