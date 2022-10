Dinamo Zagabria, pareggio esterno contro l’Hajduk Spalato | News

In attesa del fischio d'inizio di Milan-Monza (gara in programma domani alle 18.00), il prossimo avversario dei rossoneri in Champions League, la Dinamo Zagabria, oggi ha pareggiato 1-1 contro l'Hajduk Spalato. Al gol di Livaja per l'Hajduk ha risposto Bruno Petkovic, il quale però non è riuscito a trascinare la Dinamo verso la nona vittoria consecutiva in campionato. Nonostante il pareggio, la squadra di Zagabria continua a mantenere il primato in classifica tenendo distante di otto punti proprio l'Hajduk secondo. Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.