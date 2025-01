È da pochi minuti noto il programma ufficiale della vigilia di Dinamo Zagabria-Milan. Come noto, infatti, alle ore 21:00 di mercoledì 29 gennaio, i rossoneri scenderanno in campo contro il club croato, nel match valevole per l'8^ ed ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Per il Diavolo un successo significherebbe tantissimo, perché darebbe la certezza quasi matematica delle qualificazione alla fase ad eliminazione diretta tra le prime otto. Questo si tradurrebbe sostanzialmente nel dover affrontare un incontro in meno nei prossimi mesi, che non è poco. Non solo, perché si va a caccia della sesta vittoria consecutiva nella massima competizione europea.