Dinamo Zagabria, otto vittorie su nove in campionato: ieri 1-0 al Gorica

La Dinamo Zagabria, prossima avversaria del Milan in Champions League, vince 1-0 in campionato: ottava vittoria in nove partite

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria sporca contro la Sampdoria che il Milan deve già voltare pagina e pensare alla prossima partita. Mercoledì 14 settembre, a San Siro, arriva una Dinamo Zagabria attualmente prima nel gruppo E grazie alla vittoria per 1-0 contro il Chelsea che ha portato all'esonero di Thomas Tuchel. La squadra croata, nel frattempo, ha fatto il suo dovere in campionato vincendo per 1-0 contro il Gorica con il gol Orsic al 92°.

Quella di ieri contro il Gorica è l'ottava vittoria in nove partite per la Dinamo Zagabria, che comanda agevolmente il suo campionato. 25 punti su 27 disponibili e 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. In pratica non c'è competizione. Il Milan dovrà dunque stare attento e mettere in campo una prestazione convincente contro una squadra decisamente in salute per portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi ai fini della classifica. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>