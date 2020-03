Paolillo: “Stop al Fair Play Finanziario? Ecco cosa può fare l’UEFA”

NEWS MILAN – Uno stop, seppur per qualche anno, al Fair Play Finanziario, potrebbe facilitare la risalita di alcuni club che fin qui sono stati bloccati o comunque limitati a certe operazioni. Tra questi c’è il Milan, e non ultimo il Manchester City, che ha subito una dura sanzione pochi mesi fa. Di questo ha parlato Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter ma anche tra i padri fondatori del FPF.

“Aumenteranno i debiti dei club – ha dichiarato Paolillo a Tuttomercatoweb.com – e quel che può fare l’UEFA è mettere mano alle normative pro tempore del FPF, acconsentendo alcune deroghe. Non devono diventare una corsa all’acquisto dei calciatori e all’aumento dei debiti. Deve essere il contentimento delle perdite che sono la conseguenza della crisi e dello stop”.

Ma la posizione di Paolillo, in generale, è chiara: “Il Fair Play Finanziario non deve essere bloccato. Bloccarlo per un anno o più aumenterebbe ancor di più il gap tra ricchi e poveri, certo”.

Al momento, al di la di tutto, la priorità di tutti è la salute. E l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova tutti. In serata, Paolo Maldini, ha parlato delle sue condizioni di salute con un video-messaggio >>>

