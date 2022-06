Di Stefano (Sindaco Sesto): “Ipotesi stadio del Milan a Sesto è concreta”

Si fa sempre più insistente la possibilità che il Milan possa costruire il suo nuovo stadio nella vicina Sesto San Giovanni. Uno degli obiettivi della nuova proprietà, RedBird Capital , è proprio quella di realizzare un nuovo impianto che possa ospitare le partite casalinghe dei rossoneri. Uno stadio nuovo e all'avanguardia per stare al passo con i tempi, anche se negli ultimi mesi è noto a tutti che ci sono stati diversi intoppi burocratici per realizzare la nuova casa del Diavolo nella zona di San Siro.

Proprio per questo motivo, la possibilità che il Milan costruisca lo stadio a Sesto San Giovanni è più di una possibilità. Ciò è stato ribadito dal Sindaco della città, Roberto Di Stefano, il quale ha espresso così il suo pensiero su Instagram: "Oggi una bella notizia per la nostra città. L'ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta. Sul Corriere della Sera di oggi si parla del nuovo progetto, a firma del noto architetto Norman Foster che ha ideato l'intera area ex Falck, per l'impianto del Milan. L'idea è quella di realizzare uno stadio moderno da 60-70mila posti, sostenibile e, soprattutto, rivolto alle famiglie con servizi attivi 7 giorni su 7".