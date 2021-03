Di Stefano: “Manchester United? Il Milan ha rispetto, ma vuole stupire”

Milan, l’analisi di Di Stefano

Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha parlato della vittoria a Verona e del match contro il Manchester United in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Ieri il Milan ha fatto una bella impresa a Verona. Non ci aspettavamo un Milan così bello e vivo. A Verona hanno perso in tanti, invece ieri i rossoneri hanno vinto e dominato il match, senza mai aver corso rischia a parte dopo 5 minuti per defaillance di Tomori. Il Milan guarda al Manchester United con rispetto, ma con voglia di stupire. Oggi a Milanello, chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante, mentre Tonali è recuperato. Rebic e Theo hanno lavorato a parte con l’obiettivo di rientrare giovedì. Bennacer e Ibrahimovic hanno svolto terapie. Mandzukic oggi ha ricominciato a correre. Il Milan ha vinto ieri senza un leader in campo, vincendo con i gol di Krunic e Dalot, che sono due risorse in più”. Milan, il riscatto di Dalot è possibile: ecco perché