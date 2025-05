Di Marzio: “Milan, aumentata offerta ad Allegri: i tempi per la chiusura”

Il Milan accelera per Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, classe 1967, si avvicina al ritorno in rossonero dopo le tre stagioni e mezza, dal 2010 al 2014, in cui ha vinto - nel 2011 - uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, attraverso il suo sito web ufficiale.