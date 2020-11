Di Gennaro, stoccata al Milan: “Locatelli da big, in Italia non sappiamo aspettare”

Milan, la critica di Di Gennaro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Antonio Di Gennaro, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha criticato il MIlan per la cessione frettolosa di Manuel Locatelli al Sassuolo. Ecco il. suo pensiero: “Locatelli secondo me è da big. Bisogna saper aspettare i calciatori e anche Mancini lo dice sempre. Anche perché lui stesso ha esordito con il Milan a 16 anni e mezzo, quindi sa bene cosa vuol dire. All’estero sono più tolleranti, qua in Italia siamo più difficili in questo senso. Se poi questi ragazzi giocano in coppa assumono anche una dimensione differente. e la crescita di cui parla Mancini può essere un viatico per le grandi squadre”. Paolo Maldini ha in pugno l’erede di Gianluigi Donnarumma: ecco chi è >>>