Deulofeu: “L’esperienza al Milan è stata molto bella, Seria A trasformata”

Deulofeu, il Milan e la Serie A

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato dell’esperienza passata al Milan da gennaio a giugno 2017 e non solo. Ecco la sua descrizione attuale della Serie A ai microfoni di ‘Marca’: “La mia esperienza al Milan è stata molto bella e ne sono stato contentissimo. Ho trovato una Serie A trasformata, molto più competitiva. Tantissimi grandi giocatori sono arrivati e le prime 6-7 squadre hanno un livello altissimo e stanno dando a una grande lotta al vertice. Questo è bellissimo perché ogni weekend ci sono grandi partite. L’innalzamento del livello è un fatto positivo per noi perché così possiamo crescere anche noi e creare problemi alle squadre davanti a noi”. Dalla Spagna: Donnarumma non rinnova. Ecco dove andrà. VAI ALLA NOTIZIA >>>