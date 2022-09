Deschamps su Maignan: “Portiere di un livello molto alto. Farà esperienza”

In attesa di guidare la propria nazionale contro l'Austria, consueta conferenza stampa per il Commissario Tecnico della nazionale Francese, Didier Deschamps . Tra i temi trattati anche la titolarità del portiere del Milan , Mike Maignan , complice l'assenza di Hugo Lloris.

"Mancherà Hugo (Lloris n.d.r.) e questa sarà senz'altro un'opportunità per Mike: potrà aumentare la propria esperienza in ambito internazionale. Già nella scorsa stagione ha mostrato un livello di prestazioni davvero molto alto con la maglia del Milan. Per me è un privilegio poter contare su portieri così bravi".