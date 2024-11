Desailly inchiodato dal test del DNA: ecco cosa è successo all’ex Milan

Marcel Desailly è stato riconosciuto come il padre biologico di una bambina di 10 anni. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il campione del mondo 1998 ha dovuto sottoporsi ad un test di paternità disposto lo scorso marzo dai tribunali. Il risultato è superiore al 99,99999%. Insomma pochi dubbi per l'ex difensore del Milan. Victoria è nata da una relazione con Cosma, una donna brasiliana con cui ha lavorato per diversi anni. Una storia d'amore durata tanto tempo quando l'ex giocatore era ancora sposato con la sua prima moglie. Deasilly non ha riconosciuto Victoria come sue figlia. Per il riconoscimento ufficiale della paternità, l'udienza si svolgerà il 10 dicembre: le richieste della donna sono 5.000 euro mensili per gli alimenti e il cognome Desailly per la bambina. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, i doppi ex più importanti: da Altafini a Ibra e Morata