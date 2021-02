Derby Together, Pioli compra il biglietto di Milan-Inter a tutti | PM News

Derby Together: Pioli generoso in vista di Milan-Inter

Mancano poche ore ormai a Milan-Inter. Sarà la ventitreesima giornata del campionato di Serie A e, purtroppo, ancora una volta si giocherà a porte chiuse. Mancheranno le coreografie, mancherà l’atmosfera che solo la stracittadina milanese sa regalare sugli spalti, ma il Milan ha provato a far pesare un po’ meno questa situazione con l’iniziativa Derby Together. Così, a soli 10€, ogni tifoso potrà acquistare il proprio biglietto “virtuale” e riempire simbolicamente San Siro. Tutto il ricavato andrà a Fondazione Milan. Iniziativa che sta avendo discreto successo. Anche Stefano Pioli, secondo quanto appreso da PianetaMilan, ha comprato il proprio biglietto e l’ha regalato a tutto il gruppo squadra. Ogni giocatore, oltre che in campo, sarà anche sugli spalti.

