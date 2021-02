Derby, conferenza Milan-Inter: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Derby, Milan-Inter: le parole di Pioli in conferenza

Conferenza di vigilia oggi e domenica pomeriggio alle ore 15:00 ci sarà il Derby, si disputerà, a San Siro, la sfida Milan-Inter. La gara sarà valida per la 23^ giornata della Serie A 2020-2021. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà finalmente con la rosa quasi al completo, anche se ancora senza Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. Dubbi, inoltre, anche sulla convocazione di Brahim. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per ritrovare il primo posto in classifica davanti all’Inter.

