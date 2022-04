Derby, presentiamo Inter-Milan in diretta con Claudio Raimondi

Questa sera, da San Siro, saremo live con Claudio Raimondi per presentare Inter-Milan, il Derby: ecco tutte le info su come seguirci.

Questa sera ci sarà Inter-Milan, il Derby, valido per la Coppa Italia: sarà il ritorno della semifinale. La partita d'andata è finita 0-0 e bisogna ricordare che è ancora in vigore la regola del gol in trasferta. Ciò significa che, in caso di pareggio con gol, il Milan otterrebbe la qualificazione alla finale. Una situazione già successa in un'altra circostanza ben più importante. Poco prima della partita, intorno alle 19:30, sulla pagina Facebook di PianetaMilan.it, saremo in diretta con Claudio Raimondi, giornalista di Mediaset, inviato per i rossoneri ed esperto di mercato. Parleremo della sfida di stasera, del campionato, di mercato e ovviamente della cessione della società. Avrete modo di fare anche voi direttamente delle domande e quindi, ovviamente, non perdetevela! Di questo Derby ha parlato anche un grande ex rossonero: le sue parole >>>