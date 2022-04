Inter-Milan, Joe Jordan: “Stasera vincono i rossoneri. Decide Giroud”

Joe Jordan, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Inter-Milan, derby di questa sera

“Colpa di un colpo in bocca ricevuto a 18 anni con le riserve del Leeds, una vita fa. Mi tuffai di testa in un contrasto con una palla bassa. Il difensore mi colpì in pieno volto e persi 4 denti, tra cui gli incisivi superiori. Il soprannome è nato così".

“Dico Giroud. Se sei un difensore e sai che devi marcarlo, non sei mai tranquillo. Spero segni un’altra doppietta come in Serie A. È uno che magari se ne sta in silenzio per 80 minuti, senza tirare in porta, e poi punge all’improvviso".