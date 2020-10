Derby Inter-Milan, vittoria rossonera numero 1400 in Serie A

Derby Inter-Milan, vittoria numero 1400

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una vittoria attesa per quasi cinque anni. Era il 31 gennaio 2016 quando il Milan di Sinisa Mihajlovic riuscì ad avere la meglio nel derby contro l’Inter per 3-0 grazie ai gol di Alex, Bacca e Niang. Nella giornata di ieri, in occasione del derby Inter-Milan, i rossoneri sono riusciti a riprendersi una partita che stava per trasformarsi in vera e propria maledizione. Questa vittoria ha stabilito anche un importante traguardo per il Diavolo, che ha vinto la sua partita numero 1400 in Serie A. I rossoneri sono la terza squadra ad aver raggiunto questo obiettivo, dopo Juventus e Inter.

