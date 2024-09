Inter-Milan, domenica di derby: prima squadra, femminile e Primavera

Inter-Milan femminile

Il secondo derby sarà quello tra Inter e Milan Women, in scena all'Arena Civica di Milano alle 15:45. Le due squadre arrivano alla stracittadina con due umori totalmente differenti. Le padrone di casa sono in testa alla classifica, a punteggio pieno dopo le due convincenti vittorie contro Sampdoria e Napoli. Tutt'altri risultati per la squadra di Bakker, ancora a zero punti. Dopo l’esordio negativo a Como, il Milan è stato superato in casa anche dalla Fiorentina. Il derby è però l'occasione perfetta per rilanciarsi e ritrovare la motivazione.