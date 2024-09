Inter-Milan, Salvini: “Per il derby spero di fermarmi al terzo gol”

Matteo Salvini, ministro dei trasporti, non sembra avere grandi speranze in vista del derby che il suo Milan giocherà contro l'Inter

In casa Milan regna un' atmosfera estremamente tesa , e la posizione di Paulo Fonseca in panchina è sempre più traballante. La recente sconfitta contro il Liverpool , che ha scatenato le prime contestazioni dei tifosi nei confronti della squadra e della società, con tanto di riunione notturna dei dirigenti all'interno dello stadio, ha ulteriormente minato la già fragile decisione di sostituire Stefano Pioli con il tecnico portoghese. Ora Fonseca si gioca tutto nel derby di domenica sera contro l' Inter , con la stracittadina che potrebbe ancora una volta rappresentare un giudizio definitivo.

Salvini sul derby

Come riporta in un video Gazzetta.it, Matteo Salvini, ministro dei trasporti, ospite al Salone Nautico di Genova, non sembra avere grandi speranze in vista del derby che il suo Milan giocherà contro l'Inter. Nel video infatti, Salvini dichiara: "Vedrò il derby con mio figlio, spero di non soffrire troppo, spero di fermarmi al terzo gol". LEGGI ANCHE: Milan, Sarri al posto di Fonseca? Servirebbe pazienza. E c’è un rischio