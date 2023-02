Milan, Pioli non si pente di nulla: cresce il malcontento dei tifosi

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha preso delle decisioni molto importanti nel derby contro l'Inter scatenando i tifosi rossoneri

Emiliano Guadagnoli

Il Milan perde l'ennesima partita: nel derby di ieri sera contro l'Inter, la squadra è stata schierata in modo diverso. Via il 4-2-3-1, dentro il 3-5-2, con scelte forti da parte di Stefano Pioli. In avanti la coppia d'attacco formata da Origi e Giroud, con Rafael Leao fuori. A centrocampo, spazio per Junior Messias. Scelte drastiche che l'allenatore del Milan ha preso dopo una settimana di prove, ma anche in una partita estremamente importante per la stagione e per l'obiettivo stagionale: finire tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League.

Milan, Pioli non demorde — Nel post partita, sia negli studi sia in conferenza stampa, a Pioli è arrivata la stessa domanda: "Avesti fatto altro con il senno di poi?". La risposta di Pioli è stata simile in tutte le circostanze: "Lo rifarei. Avevo preparato le posizioni di Origi, ma non gli è riuscito. Non credo sia stata colpa sua, ma troppa frenesia. Dovevamo salire di più". Questo nello specifico sull'esclusione di Rafael Leao dall'undici titolare per la seconda volta consecutiva. Una posizione forte da parte del tecnico rossonero, che sembrerebbe molto convinto del suo lavoro e del suo piano per ripartire e dare nuova linfa a un Milan, che nel 2023 sembra spento e senza idee.

Il malcontento dei tifosi — Detto ciò, dopo la partita difensiva e remissiva dei rossoneri contro l'Inter, i tifosi si sono scagliati contro Pioli, chiedendo l'esonero tant'è che l'hashtag su Twitter #PioliOut è salito di nuovo fra le tendenze. Lo stesso Pioli si rende conto di tutto ciò e lo ha ribadito ancora una volta in conferenza stampa. "I tifosi hanno il diritto di criticare. Le ultime prestazioni non sono state all'altezza. Ho guadagnato tutto con passione e lavoro, cercherò di rifarlo. Dobbiamo essere squadra e non dipende dal modulo". Pioli sembra consapevole della situazione e che, tra i tifosi rossoneri, ci sia un malcontento generale. Il tempo è poco e l'allenatore del Milan deve trovare una soluzione alla svelta.