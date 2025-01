Derby Inter-Milan, numeri e dove vederlo: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Così Mister Conceição, ancora febbricitante, alla vigilia: "Abbiamo fatto un mezzo passo, ora manca l'altro mezzo. La base deve essere l'ambizione e la fame di vincere, speriamo che vada bene. Abbiamo un giorno in meno di riposo e 4/5 giocatori che non sono al top, ma abbiamo anche fiducia perché in mezzo alle difficoltà spesso nascono belle cose".

QUI INTER — L'Inter si presenta a questa finale di Supercoppa forte di una serie di risultati positivi. I nerazzurri hanno recentemente battuto l'Atalanta per 2-0 in Semifinale, dimostrando una difesa solida e un attacco efficace. In Serie A, la recente vittoria per 3-0 contro il Cagliari ha ulteriormente consolidato la posizione in classifica. La squadra di Simone Inzaghi è in un buon momento di forma e sta subendo pochi gol. Qualche dubbio di formazione anche per i nerazzurri: assenti Acerbi e Pavard, in dubbio Thuram e Correa.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: "Dovremo cercare di fare una grande partita per vincere il trofeo. Conceição è preparato e le sue squadre sono verticali, veloci e non mollano mai. Si è visto con la Juventus".

I NUMERI PRE-PARTITA DEL DERBY INTER-MILAN —

Inter e Milan si affrontano solo per la terza volta in Supercoppa Italiana: nei due precedenti un successo per parte (2-1 per i rossoneri nell’edizione 2011 e 3-0 per i nerazzurri in quella del 2022).

Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 partite tra tutte le competizioni (8V, 4N), subendo l'unica sconfitta contro l'Atalanta il 6 dicembre scorso, dopo aver perso in tre delle cinque gare precedenti (2V).

Christian Pulisic (nove gol in 21 incontri) è a un passo dal raggiungere la doppia cifra di reti per la seconda stagione consecutiva con la maglia del Milan contando tutte le competizioni (15 gol in 50 incontri nel 2023/24).

DOVE GUARDARE IL DERBY INTER-MILAN — In Italia verrà trasmessa su Mediaset, su Canale 5. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SUPERCOPPA ITALIANA — Sarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della sfida, gli assistenti Carbone e Tegoni. Fabbri quarto ufficiale, Marini e Doveri al VAR.

In Supercoppa Italiana non è prevista la disputa di tempi supplementari: in caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita si deciderà ai calci di rigore.