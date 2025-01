Sulla vittoria: "Dopo la vittoria contro la Juventus, non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. L'Inter era un avversario difficile. Ma abbiamo avuto l'energia di tutti, come Florenzi, venuto qui nonostante l'infortunio. Conceicao ci ha portato l'energia, dev'essere sempre lì. Ringrazio tutti, la squadra che ci ha creduto. Io, Theo, Mike, Tomori, Calabria, l'ultima volta che eravamo qui abbiamo perso. La Coppa doveva tornare a Casa Milan. Supercoppa per i tifosi dopo un momento difficile. Ero deluso perché volevo giocare la prima, ma non ero pronto. Ho lavorato. Sono molto contento".