Derby Inter-Milan – Ibrahimovic, è la sfida verità. Il sogno dello svedese

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole vincere a tutti i costi il derby e vuole essere decisivo: “Giudicatemi per quello che faccio, non per la mia età”.

Il Milan in questo momento è in testa al campionato, con i rossoneri che hanno come obiettivo non dichiarato di arrivare in Champions League, tuttavia Ibrahimovic ha un altro progetto. Quello di vincere lo scudetto. Un sogno, praticamente impossibile, ma Zlatan vorrebbe regalare questa grande soddisfazione ai suoi tifosi prima di salutare il calcio giocato e il Milan.

Ibrahimovic ha sfidato e ha battuto anche il coronavirus. Si è allenato con grande intensità sia da casa e sia a Milanello, e ora è pronto a sfidare i nerazzurri di Antonio Conte. Sarà un derby particolare: non c’è il pubblico, non c’è la pressione degli ottantamila di San Siro, ma lo svedese ha le stesse motivazioni di sempre. Il primo obiettivo è quello di vincere la stracittadina (il successo manca da quattro anni in casa rossonera). Per lo scudetto si vedrà. Ibra è pronto a stupire per l’ennesima volta.

GRANDE NOVITA DI FORMAZIONE >>>

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV >>>