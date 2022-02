Derby Inter-Milan, Gordon Singer sarà presente a San Siro / News

Quasi tutto pronto per il derby Inter-Milan, partita valida per la 24^ giornata di Serie A. Per l'occasione Gordon Singer sarà a San Siro

Renato Panno

Cresce sempre più l'attesa per il derby Inter-Milan, valido per la 24^ giornata di Serie A. Una partita che rappresenta un crocevia fondamentale per i rossoneri che, in caso di sconfitta, direbbero di fatto addio all'obiettivo scudetto. L'importanza della partita è sottolineata anche dalla presenza di Gordon Singer in quel di San Siro. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' il rappresentante del fondo Elliott seguirà la partita dalla tribuna domani sera. Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi: ecco il suo pensiero sul derby Inter-Milan

