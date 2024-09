Inter-Milan, buone notizie per Inzaghi: recupera due giocatori per il derby

Buone notizie per l'Inter: Inzaghi recupera due giocatori importanti in vista del derby di domenica contro il Milan. Ecco di chi si tratta

Federico Dimarco e Marko Arnautovic, non convocati per la partita di Champions League contro il Manchester City, sono rimasti ad Appiano Gentile, dove ieri ha seguito un allenamento personalizzato in palestra. L’esterno dell’Inter sta cercando di recuperare dall’affaticamento ai flessori subito durante la partita contro il Monza il più velocemente possibile, mentre l'attaccante non è partito per l'Inghilterra a causa di sintomi influenzali.