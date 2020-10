Derby Inter-Milan, Di Marzio: “Leao titolare? Ecco cosa mi aspetto”

Leao titolare? L’opinione di Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La notizia era nell’aria ma ormai non ci sono più dubbi: Ante Rebic non sarà disponibile per il derby Inter-Milan. Stefano Pioli dovrà decidere quale opzione scegliere per sostituire l’esterno croato. Una delle alternative risponde al nome di Rafael Leao, reduce da una bella doppietta nell’ultima di Serie A contro lo Spezia. Gianluca Di Marzio, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha detto la sua sulla possibile titolarità del portoghese in vista della stracittadina milanese: “Rafael Leao titolare? Io penso che Pioli decida di mettere Brahim Diaz, così da tenere il portoghese come arma in più a partita in corso”.

ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN IN VISTA DEL DERBY >>>