Inter-Milan, DAZN esce con Bordocam. Ecco il derby da un’altra visione

DAZN è uscito con Bordocam sul derby tra Inter e Milan . L'emittente televisiva propone questo programma per i suoi abbonati, nel quale mostra le partite da un punto di vista diverso. In questo caso si vedono e sentono discorsi tra compagni di squadra durante la partita , i focus sul match e le movenze dei due allenatori.

Come si vede dai due video, il Milan ha trovato la chiave della partita nell'unione. I giocatori rossoneri, nonostante gli errori, sono rimasti compatti e non hanno smesso di supportarsi. L'Inter in questo è mancata, poca coesione e tanto disordine. Le scelte arbitrali, poi corrette, non hanno aiutato i giocatori nerazzurri che si sono 'scaldati' dopo il fischio del rigore causato da Lautaro Martinez. Anche Rafael Leao, duramente criticato nelle ultime settimane, ha avuto un buon atteggiamento. Nonostante non si veda molto felice nell'uscita dal campo, il talento portoghese ha passato tutta la partita a spronare i compagni e ad applaudire i passaggi o i lanci sbagliati. Alvaro Morata vero leader, si vede in tutte le situazioni di difficoltà del Milan. Sia sul gol preso, sia sulla spinta di Bastoni a Pulisic.