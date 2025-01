Sérgio Conceicao potrebbe spiazzare tutti in vista del derby tra Inter e Milan: posizione a sorpresa per Alex Jimenez

Alex Jimenez potrebbe essere uno dei fattori del derby tra Inter e Milan, in programma alle ore 20:00 di domani, lunedì 6 gennaio, e valevole come finale della Supercoppa Italiana 2024/2025. Lo spagnolo, che fino a qualche settimana fa non aveva nemmeno fatto il suo esordio stagionale con i rossoneri e trovava spazio solamente in Serie C con il Milan Futuro, a suon di prestazioni si è preso il Diavolo. Prima da sostituto di Theo Hernandez e poi alto a sinistra in assenza di Rafael Leao.