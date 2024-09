Milan, Biasin: “Fonseca ha messo in difficoltà il sistema di gioco dell’Inter”

Durante la trasmissione Pressing su Sportmediaset, Fabrizio Biasin ha commentato così la sconfitta nel derby: "La prima cosa che voglio sottolineare è che il vero vincitore di questo derby è Paulo Fonseca , reduce da due settimane di pesanti critiche mediatiche. Ha fatto qualcosa di raro: non ha prestato attenzione a nessuno e ha schierato un Milan che nessuno aveva mai visto contro l'Inter. È riuscito a mettere in difficoltà il sistema di gioco dell'Inter , che sotto la guida di Simone Inzaghi di rado va in crisi".

Il Milan mette in crisi le certezze dell'Inter

"L'Inter non ha dimostrato coesione come squadra, nonostante venisse da una straordinaria partita di squadra a Manchester. Hanno ceduto a quanto abbiamo detto nei giorni scorsi e ora è fondamentale stabilire quali siano le priorità per questa stagione. L'anno scorso l'obiettivo era lo Scudetto, e se si pensa di poter raggiungere entrambi gli obiettivi, si rischia di non ottenere nulla".