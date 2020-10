Derby Inter-Milan, Beretta: “Ibrahimovic o Lukaku? Ecco chi scelgo…”

Beretta sceglie Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il derby Inter-Milan vedrà la sfida nella sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due attaccanti sono spesso decisivo per entrambe le squadre, ma chi riuscirà ad esserlo domani? Mario Beretta, ex coordinatore del settore giovanile rossonero, ha espresso la propria opinione sui due giocatori. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Tra Ibra e Lukaku? Sono due campioni, ma avendo lavorato al Milan prenderei Zlatan. Nonostante l’età quando gioca fa sempre la differenza dal punto di vista tecnico e della leadership in campo”.

