Supercoppa Italiana al Milan: parola ai protagonisti dell’impresa nel derby

Ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana battendo, in finale, l'Inter nel derby per 3-2. Una mega rimonta, quella dei rossoneri, che erano sotto di due reti in apertura di ripresa; un successo epico - con finale thrilling - del quale hanno parlato ovviamente tutti i quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 7 gennaio 2025. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA