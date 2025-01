Ottava Supercoppa Italiana nella storia del Milan, 50° trofeo complessivo di sempre per il Diavolo. La squadra ha fatto rientro stamattina in Italia e, all'aeroporto di Milano Malpensa Prime , c'era anche il nostro inviato, Stefano Bressi.

Per l'occasione, ha raccolto le dichiarazioni di Rafael Leao : "Sono felice. Se è stata la mia partita migliore? No, è stata un partita di squadra, abbiamo fatto tutti un grande lavoro , siamo contentissimi: abbiamo sfruttato questa serata qui, siamo contenti".

Leao ha poi proseguito: "Se me lo sarei aspettato il 29 dicembre? Forse no, però quando è arrivato il mister ci ha portato un'altra energia come ho detto ieri. Abbiamo sentito assolutamente un cambiamento e vedere da fuori la partita contro la Juve ci ha portato tanto".