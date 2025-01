Milan, Calabria: “Conceicao grande allenatore. Ora continuiamo così”

Ottava Supercoppa Italiana nella storia del Milan, 50° trofeo complessivo di sempre per il Diavolo. La squadra ha fatto rientro stamattina in Italia e, all'aeroporto di Milano Malpensa Prime , c'era anche il nostro inviato, Stefano Bressi.

"La mia partita migliore? No, partita di squadra: gran lavoro di tutti"

Per l'occasione, ha raccolto le dichiarazioni di Davide Calabria: "Questa vittoria, portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. In un periodo complicato come quello degli ultimi mesi possiamo dare continuità a questo risultato che è fondamentale”.