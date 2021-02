Derby, DJ Ringo: “Vediamo se fanno passi falsi, sanno farsi male da soli”

DJ Ringo commenta così il derby

Una sconfitta molto dolorosa per i rossoneri: Milan-Inter finisce 0-3. Un derby a tinte nerazzurre dall’inizio alla fine. Ai microfoni di Tutti Convocati si sono un po’ beccati Ciccio Valenti, grande tifoso interista, e DJ Ringo, che è invece milanista. Agli sfottò del nerazzurro, DJ Ringo ha risposto così: “Ma va a ca**re, sbucate fuori una volta all’anno, come i lombrichi. Pioli e Maldini hanno sempre detto che l’obiettivo è la Champions. Poi vediamo se l’Inter farà qualche passo falso. Loro sono bravi a farsi male da soli, stile 5 maggio… Non penso che senza Ibra il Milan sarebbe meno prevedibile, è stato anche oggi l’unico pericoloso per noi. Oggi Handanovic ha surclassato Donnarumma”.

