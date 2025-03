Derby di Coppa Italia, Milan-Inter senza il sold-out? Il possibile dato

Manca sempre meno al derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. Milan e Inter si ritrovano al quarto derby stagionale e si sfidano per la conquista del pass per la finale di Roma. Il match, però, rischia di non godere delle più classiche atmosfere da stracittadina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il derby di Milano rischia di non segnalare l'ennesimo sold-out della stagione.