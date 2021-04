Derby di Berlino, finisce 1-1: l’ex Milan Piatek gioca solo due minuti

Finisce 1-1 il derby di Bundesliga tra Union ed Hertha Berlino. L'ex Milan Krzysztof Piatek entra in campo solo nei due minuti finali

La Bundesliga non si ferma nemmeno nel giorno di Pasqua. Alle ore 18 è andato in scena il derby di Berlino tra Union ed Hertha, terminato 1-1. Se la squadra di casa può contare su un settimo posto che fa dormire sonni tranquilli, lo stesso non si può dire della squadra dell'ex Milan Krzysztof Piatek, a soli due punti dalla zona retrocessione. Il polacco, reduce dagli impegni in nazionale, ha giocato soltanto nei due minuti finali del match. Entrato al 91', non ha potuto far altro che attendere un fischio finale arrivato immediatamente. Una decisione singolare per l'allenatore Dardai, che però conferma il momento non positivo del 'Pistolero' che, anche in Germania, fatica a ritornare il giocatore ammirato a sprazzi in Italia. Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto