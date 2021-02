Derby, Colonnese: “Già all’andata il Milan era stato miracolato”

Le parole di Colonnese sul derby

Non in tanti si ricorderanno di Francesco Colonnese, ex giocatore tra le tante squadre anche dell’Inter, dal 1997 al 2000. In nerazzurro 80 presenze e 2 gol. Era un difensore centrale, ora invece è allenatore. Ai microfoni di Tutti Convocati ha espresso la propria opinione sul derby da poco concluso. Colonnese è tornato anche sulla gara d’andata, quando avevano avuto la meglio i rossoneri, a suo dire fortunatamente. Ecco le parole di Colonnese dopo Milan-Inter: “L’Inter ha dimostrato la superiorità sul Milan. In Italia parliamo solo di Lukaku, ma anche Lautaro è fortissimo. È un attaccante preziosissimo. Dopo pochi minuti ha lasciato sul posto Kjaer e gli ha fatto prendere un giallo con uno scatto impressionante. Già all’andata il Milan era stato miracolato e aveva vinto il Derby non meritando”.

