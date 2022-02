Derby, Bastoni: “In questo Inter-Milan basta non perdere”

Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato del match in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Sabato pomeriggio si avvicina e quindi si avvicina il Derby , di cui ha parlato Alessandro Bastoni ai microfoni di DAZN, partendo dal suo ricordo di Inter-Milan , anche se mentendo. Ha spesso detto di essere milanista, ma ora finge un tifo interista da sempre: "Lo guardavo con papà, anche lui interista. Non c'erano grosse discussioni. Ho due fratelli, uno romanista mentre l'altro odia il calcio. A San Siro non è mai venuto a vedermi".

Se cambierebbe maglia: "No, assolutamente. Non c'è neanche lo 0,1% di possibilità che io possa fare questo percorso".

Sulla partita: "Fondamentale non perdere punti, negli scontri diretti può succedere d tutto. Manca tutto il girone di ritorno, è veramente presto. Lo scorso anno a questo punto non eravamo in vetta, poi abbiamo vinto il campionato. L'importante è non perdere".