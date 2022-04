De Zerbi vince il Premio Bearzot: “Un onore rappresentare l’Italia all’estero”

A Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è stato attribuito il prestigioso 'Premio Bearzot': ecco le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi ha vissuto settimane difficili in Ucraina , con lo scoppio della guerra che ha messo a dura prova tutta la popolazione ucraina, compreso anche il suo Shakhtar Donetsk . Nonostante ciò, l'ex allenatore del Sassuolo è rimasto fino all'ultimo momento accanto ai suoi calciatori, prima che questi potessero lasciare il Paese. Un gesto di assoluto coraggio che gli rende onore, come ha dichiarato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Un gesto che gli ha consentito di ricevere l'ambitissimo 'Premio Bearzot', con De Zerbi che lo ritirerà il 16 aprile presso il Salone d'Onore del CONI.

Intanto, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da De Zerbi riportate da 'Sky Sport': "È un premio prestigioso che mi rende molto felice in un momento difficile. È un orgoglio per me rappresentare l'Italia all'estero e spero di aver espresso nel mio piccolo e con professionalità valori come solidarietà e altruismo che da sempre caratterizzano il nostro paese".