De Winter, addio al Grifone: “Il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”

Il saluto di De Winter al Genoa: "Grazie di tutto, Forza Grifone per sempre!"

"Cari tifosi, staff e tutti che fanno parte del Genoa CFC, Oggi, mi preparo a lasciare una squadra che è diventata molto significativa per me. Il tempo trascorso al Genoa CFC è stato indimenticabile: insieme abbiamo celebrato successi, superato momenti difficili e vissuto esperienze memorabili dentro e fuori dal campo. Ai tifosi: la vostra passione e il vostro supporto incondizionato mi hanno spinto a dare sempre il massimo in ogni partita. Siete il cuore di questo club e vi sono grato per tutto il calore che mi avete dimostrato.