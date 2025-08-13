Pianeta Milan
De Winter, addio al Grifone: “Il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”

Koni De Winter ha scelto i suoi canali social per congedarsi ufficialmente dai tifosi del Genoa, a seguito del suo trasferimento al Milan
Koni De Winter ha scelto i suoi canali social per congedarsi ufficialmente dai tifosi del Genoa, a seguito del suo trasferimento al Milan. Con un post, il difensore belga ha voluto salutare e ringraziare l'ambiente rossoblù.

Il saluto di De Winter al Genoa: "Grazie di tutto, Forza Grifone per sempre!"

"Cari tifosi, staff e tutti che fanno parte del Genoa CFC, Oggi, mi preparo a lasciare una squadra che è diventata molto significativa per me. Il tempo trascorso al Genoa CFC è stato indimenticabile: insieme abbiamo celebrato successi, superato momenti difficili e vissuto esperienze memorabili dentro e fuori dal campo. Ai tifosi: la vostra passione e il vostro supporto incondizionato mi hanno spinto a dare sempre il massimo in ogni partita. Siete il cuore di questo club e vi sono grato per tutto il calore che mi avete dimostrato.

Ogni volta che ho indossato la maglia del Grifone, ho sentito l’orgoglio di far parte di questa famiglia. Allo staff: grazie per l’impegno, la guida e la fiducia. La vostra professionalità e dedizione mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come persona. Abbiamo sempre lavorato insieme per raggiungere il meglio, e non dimenticherò mai questa collaborazione. Anche se sto per iniziare una nuova avventura nella mia carriera, il Genoa FC avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro al club e a tutti i suoi membri tanto successo e felicità per il futuro. Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre! Con affetto ,Koni".

