De Winter, addio al Grifone: “Il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”

Ogni volta che ho indossato la maglia del Grifone, ho sentito l’orgoglio di far parte di questa famiglia. Allo staff: grazie per l’impegno, la guida e la fiducia. La vostra professionalità e dedizione mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come persona. Abbiamo sempre lavorato insieme per raggiungere il meglio, e non dimenticherò mai questa collaborazione. Anche se sto per iniziare una nuova avventura nella mia carriera, il Genoa FC avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro al club e a tutti i suoi membri tanto successo e felicità per il futuro. Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre! Con affetto ,Koni".
