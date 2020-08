De Rosa: “Kessie non sembrava da Milan, gran lavoro di Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Geri De Rosa, telecronista di ‘Sky Sport’, ha parlato di Franck Kessie e della sue crescita nelle ultime settimane. Questo il suo pensiero sull’ivoriano: “Questo Kessie è assolutamente da Milan. Pioli ha recuperato un giocatore che non sembrava adatto ad un top club come il Milan e invece ora è un grande trascinatore. La presenza di Ibrahimovic ha aiutato tanto Pioli, ma lui ha fatto grande lavoro. La vicenda Milan testimonia che non bisogna dare dei verdetti troppo presto“.

