Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Mbappe è il colpo di Elliott!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mbappe, sogno o realtà? La stella del Psg ha un contratto in scadenza nel 2022. I segnali che arrivano da Parigi non sono incoraggianti, e chissà che Leonardo non sia costretto questa estate a cedere uno dei suoi giocatori migliori.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale spagnolo Defensa Central, Elliott vorrebbe fare un grande colpo di mercato e regalare Mbappe ai suoi tifosi. L’obiettivo del fondo americano, oltre a rendere il Milan un club solido dal punto di vista finanziario, è quello di riportarlo ai vertici del calcio europeo e mondiale, e dunque il francese rappresenterebbe l’acquisto perfetto.

Inutile dire che il suo arrivo in questo momento è tutt’altro che certo. I media spagnoli, infatti, sottolineano anche che su Mbappe ci sono tante squadre, in primis il Real Madrid, ma attenzione anche al Manchester City e il Liverpool. Per il Milan sarebbe difficile competere con club del genere, ma attenzione a non sottovalutare la voglia di riscatto Elliott, che, dopo due anni non certamente felici dal punto di vista sportivo, vuole portare il Milan il più in alto possibile.

