De Paola: “Basta dire salviamo Donnarumma. Chi è causa del suo male…”

Salvatore Cantone

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. De Paola ha parlato dell'eliminazione del Psg e dell'errore di Donnarumma sul primo gol di Benzema. Ecco cosa ha detto: "In nome dei soldi si fa tutto, ma da alcuni personaggi pretendo un comportamento più rispettabile. Ceferin non dovrebbe permettere ad Al-Khelaifi certe cose. La cosa assurda è che poi comprando tutte le figurine non riesce a vincere nulla in campo europeo e delle volte anche in campo nazionale. Il successo del Lille in Ligue 1 dello scorso anno per loro è una vergogna".

Su Donnarumma: "Mi spiace per il ragazzo. Ma ogni volta diciamo ‘mi dispiace’. Ma il ragazzo i suoi conti li sa fare, chi è causa del suo mal pianga se stesso. In saccoccia si mette 12 milioni l’anno. Quando leggo ‘Salviamo Donnarumma’, ma salviamolo da che? E poi per me non era fallo, la reattività di Donnarumma è stata pessima”.

Su Ancelotti: "A Napoli non dovrebbero rimpiangere per Ancelotti, ma avrebbe meritato rispetto. Uno come Carletto ha fatto la storia del calcio”. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.

