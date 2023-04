Merger & Acquisition Summit 2023: presenti De Laurentiis e Scaroni

Le operazioni di M&A, sono uno strumento sempre più indispensabile di finanza straordinaria , rappresentano infatti un settore chiave per l’economia del nostro Paese sia perché attivano processi di crescita delle imprese sia perché permettono di creare valore per gli azionisti delle stesse. Quali sono le principali operazioni? Quali sono le opportunità per l’Italia? Quali i settori più coinvolti? Cosa dobbiamo aspettarci per il 2023? Per rispondere a questa domanda, mercoledì 5 aprile alle ore 9.30 nell’Auditorium Giorgio Squinzi nella sede di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano si terrà l’evento “ Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore ” organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal per riflettere sulle prospettive del 2023 alla luce dei segnali positivi registrati nel 2022 nel settore delle fusioni e acquisizioni. L’appuntamento è sia live che digital.

La giornata di lavori inizierà la mattina con i saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, a cui farà seguito il primo momento di confronto sul mercato M&A in Italia: trend, scenari e prospettive a cura di Silvano Lenoci, Head of Corporate Finance Partner KPMG.La sessione delle ore 9:45 circa darà voce al secondo tema della mattinata sulla dinamica dei tassi, pressione sul debito e inflazione e su come influiranno sul futuro trend del mercato delle fusioni e acquisizioni. A discuterne saranno Fabio Gallia, Senior Advisor Centerview Partners; Francesco Gatti, Equity Partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Federico Ghizzoni, Presidente Rothschild & Co Italia; Giuseppe Puccio, Direttore Generale Banca Akros.A questa riflessione farà seguito l’incontro delle 10:30 sugli investimenti in infrastrutture, le nuove opportunità e la situazione italiana vista da un grande investitore estero attraverso la testimonianza di Rosario Mazza, Senior Managing Director e Head of Infrastructure Italy Ardian.La mattinata proseguirà analizzando il private equity che continua ad essere uno dei volani del mercato delle fusioni e acquisizioni approfondendo le prospettive future per il settore e i fattori possibili di rischio. A tal proposito si confronteranno Marco Arduini, CEO EuroGroup Laminations SpA; Arabella Caporello, Partner L Catterton Europe; Andrea Chiappa, Head of Corporate Finance Banca Finint. Il summit dedicherà una tavola rotonda ai campioni italiani nel settore delle fusioni e acquisizioni in settori come infrastrutture, tecnologia, lusso e pharma con un focus sulle transazioni e sulle operazioni straordinarie finalizzate alla crescita.Parteciperanno Flavio Cattaneo, VP Esecutivo Italo e Fondatore Itabus ; Stefano Giudici, Head of Investment Banking Italia Nomura; Matteo Marzotto, Imprenditore e Presidente Minerva Hub; Paolo Sersale, Managing Partner Italia Clifford Chance.