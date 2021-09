De Grandis: “Tonali è l’arma in più del Milan rispetto all’anno scorso”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan sta facendo benissimo in questo inizio di stagione: "Dopo essere stato paragonato in maniera eccessiva a Pirlo, e lui con umiltà che assomigliava di più a Gattuso, ora si sta avvicinando alla figura di Albertini, cioè un giocatore che sa fare le due fasi. E' un giocatore che si sta completando ed è certamente l'arma in più del Milan rispetto all'anno scorso".