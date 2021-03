De Grandis: “Ibrahimovic non è umano, accresce l’immagine del Milan nel mondo”

Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni

Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni : "Non mi sembra uno umano, dal punto di vista fisico è superiore. È una storia bella, mi fa venire un pizzico di malinconia perché ha saltato quel mondiale in cui ci hanno buttato fuori. A 40 anni non puoi essere lo stesso di quando avevi 36 o 32 anni. Accresce l'immagine del Milan nel mondo. Probabilmente a livello fisico al Milan faranno gli scongiuri (ride, ndr)".