De Grandis e la pagella di Tonali in Inghilterra-Italia: “Universale”

Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', ha esaltato la prestazione di Sandro Tonali nelle sue pagelle di Inghilterra-Italia. Questa la sua analisi sul centrocampista del Milan: "Quando morde le caviglie avversarie, pare proprio Ringhio. E stavolta pure quando conclude, solo solo, dritto sui piedi del portiere già sdraiato. Ma non è solo sostanza, Sandro. Forza e geometrie. E quando si inserisce trova sempre lo spazio per arrivare. UNIVERSALE".