DAZN e la doppia utenza, slittato a domani l’incontro con il Mise

L'ipotesi stop alla doppia utenza con lo stesso abbonamento di DAZN sta facendo discutere. Slittato a domani l'incontro al Mise

Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la volontà di DAZN di fermare la visione contemporanea di due utenti con lo stesso abbonamento. Data la contestazione popolare di massa, la nota piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A ha fatto, per il momento, un passo indietro. Ma la notevole portata della polemica ha portato la questione davanti al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il faccia a faccia, inizialmente previsto per oggi, come riferisce il 'Corriere della Sera', è slittato a domani.