DAZN, dura lettera della Lega Calcio: “Garantisca qualità come da bando”

Dura lettera della Lega Calcio a DAZN per chiedere di garantire la qualità del servizio, come da bando. Ecco tutti i dettagli.

Ieri la Lega Calcio ha inviato una lettera molto dura a DAZN per richiamarlo a offrire un servizio di qualità, come previsto dal bando e nell'interesse dei consumatori. I presidenti sono preoccupati ogni giorno di più, anche perché gli sponsor hanno iniziato a lamentarsi per la ridotta visibilità dovuta ai black out di trasmissione. Anche Luigi De Siervo, AD della Serie A, ha incontrato i vertici di DAZN ribadendo ai manager la necessità di un completo rispetto della qualità della trasmissione. Dal Pino convocherà una nuova assemblea entro una decina di giorni per coinvolgere le società nel dibattito. Al momento i presidenti, secondo il CorSera, pur spazientiti, non minacciano né contemplano Piani B.